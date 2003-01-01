Тело погибшего в походе по Белому морю Виктора Зузанова нашёл перевозчик туристов

Пропавшего байдарочника обнаружил человек, занимающийся перевозом туристов на Соловки.

Тело 38-летнего Виктора Зузанова, погибшего в июльском походе по Белому морю, обнаружил перевозчик туристов. Об этом «Столице на Онего» сообщили в добровольном поисково-спасательном отряде «Длинный берег».

— Район острова Большой Топ в сторону Соловков, — обозначили там координаты местонахождения умершего.

Напомним, 20 июля семеро туристов из Волгограда отправились в поход по Белому морю и попали в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. МЧС прекратило экспедицию, однако родственники и добровольцы продолжали поиски пропавших.

Позднее, 31 июля, на острове Малая Кималище активисты поисково-спасательного отряда «Длинный берег» нашли тело 32-летней Валерии Пужняк. Вчера стало известно о гибели последнего участника похода — Виктора Зузанова.