Тело рыбака на Ладоге в Карелии нашли спустя две недели после несчастного случая

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели рыбака в Олонецком районе.

Сотрудники республиканского Следкома проверяют обстоятельства гибели 63-летнего мужчины в акватории Ладожского озера.



По предварительным данным, 17 июня двое жителей Олонца выехали на рыбалку. В процессе ловли мужчины переместились на один край лодки, в результате она перевернулась, оба рыбака оказались в воде.



Один мужчина сумел добраться до берега. Тело другого на берегу вблизи деревни Обжа 1 июля нашли рыбаки.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Для определения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.



По результатам проверки в Следкоме Карелии решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.