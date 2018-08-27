Тело рыбака нашли в Карелии

На Онежском озере пропали двое рыбаков, тело одного уже нашли.

Как рассказали в поисково-спасательной службе, две мужчин отправились на рыбалку на Онежское озеро в выходные. Когда они не вывернулись, родные обратились за помощью.

"Тело одного нашли. Лодку и другого рыбака нет",- сказали в службе.

Поисковую операцию осложняет сильный ветер.