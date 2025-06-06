Тело утонувшего рыбака достали со дна озера в Сегежском районе

Обстоятельства гибели мужчины выясняются сотрудниками полиции.

На озере Выгозере, расположенном в Валдайском поселении Сегежского района, утонул 54-летний мужчина, сообщили в региональном Госкомитете по безопасности населения.

15 июля погибший отправился на рыбалку в районе деревни Полга, где по неизвестным причинам оказался под водой и не смог всплыть на поверхность.

— На поиски была направлена водолазная группа Кемского поисково-спасательного отряда КРПСС. Вечером того же дня тело рыбака было поднято со дна озера и передано сотрудникам полиции, — рассказали там.

Ранее стало известно, что во время купания в озере Логмозере на Рыбацком проезде в Петрозаводске утонул мужчина, а в реке Сегеже — женщина.