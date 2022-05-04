Тело женщины обнаружили в одной из квартир Петрозаводска 9 мая

Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в квартиру.

Как сообщили в МЧС Карелии, помощь спасателей потребовалась вечером 9 мая. Необходимо было попасть в квартиру, хозяйка которой долгое время не выходила на связь.

Сотрудники МЧС прибыли с помощью шанцевого инструмента вскрыли дверь в доме на улице Ведлозерская. В квартире было обнаружено тело женщины.

Причины смерти в настоящий момент не установлены.