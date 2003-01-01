Тело женщины обнаружено в воде в Пряжинском районе

Тело пропавшей женщины обнаружено спасателями на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Шуйская Слобода» в Пряжинском районе Карелии.
Сегодня, 17 октября, поступила заявка на поиск женщины, пропавшей на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Шуйская Слобода». Была начата поисково-спасательная операция. Как сообщает Государственный комитет по безопасности Республики Карелия, к поискам была привлечена группа поисково-спасательного отряда КРПСС.
В ходе проведения поисковых мероприятий тело погибшей было обнаружено в воде. Передано сотрудникам полиции.
Госкомитет Карелии напоминает: в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру экстренных служб 112.