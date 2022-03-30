Оказалось, что в Минске не закрылись Макдоналдсы и открыты даже фирменные магазины Apple.

Для тех, кто не любит покупать товары через интернет и скучает по магазинам, закрывшимся в России, есть выход.

— Это не реклама Беларуси и белорусских магазинов. Просто недавно я побывала в дружественной нам стране, съездила прогуляться в Минск и поняла, что сейчас, когда в России закрылись многие магазины, торгующие иностранными брендами, именно Беларусь может стать перспективным направлением для шоппинга. Так что делюсь своим опытом и ни к чему не призываю.

Итак, почему в Беларусь?

Оказалось, что в Минске не закрылись Макдоналдсы, поэтому тем, кто соскучился по настоящему маку с картошкой, — сюда. Оказалось, что в Минске открыты даже фирменные магазины Apple. В торговом центре «Галерея» возле станции метро «Немига» я видела работающий Apple Store: айфон из Беларуси — это реально.

Здесь же, в торговом центре, наткнулась на магазин Stradivarius, где «прозапас» купила джинсы, ремень, солнечные очки. То есть одежда и обувь известного и недорогого бренда, магазины которого закрылись на территории России, по-прежнему доступна в Беларуси. Точно такой же Stradivarius, но с опущенными шторками на входе, несколькими днями ранее я встретила в Санкт-Петербурге в торговом центре «Европолис». И поскольку видеть это было грустно, я прекрасно понимаю женщин, которые захотят это «развидеть».

За чем еще можно поехать в Беларусь, читайте здесь.