«Тем, кто в командировке — возвращения домой», — глава Карелии поздравил сотрудников МВД с праздником

Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МВД.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.

«Этот день многие из вас встречают на своем посту. В Карелии, на Северном Кавказе, в новых российских регионах — куда бы ни забросила вас служба, вы честно выполняете свой долг», — написал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона отметил общее снижение числа преступлений в Карелии, особенно совершаемых подростками. Кроме того, он отметил и тот факт, что Карелия оказалась в лидерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Благодарю вас, уважаемые сотрудники органов внутренних дел, за отличную службу и профессионализм! Здоровья, успехов, семейного тепла. А тем, кто в командировке — возвращения домой!», — написал Артур Парфенчиков.