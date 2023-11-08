«Тем, кто в командировке — возвращения домой», — глава Карелии поздравил сотрудников МВД с праздником

Артур Парфенчиков поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МВД.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.
«Этот день многие из вас встречают на своем посту. В Карелии, на Северном Кавказе, в новых российских регионах — куда бы ни забросила вас служба, вы честно выполняете свой долг», — написал Артур Парфенчиков.
Руководитель региона отметил общее снижение числа преступлений в Карелии, особенно совершаемых подростками. Кроме того, он отметил и тот факт, что Карелия оказалась в лидерах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
«Благодарю вас, уважаемые сотрудники органов внутренних дел, за отличную службу и профессионализм! Здоровья, успехов, семейного тепла. А тем, кто в командировке — возвращения домой!», — написал Артур Парфенчиков.
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