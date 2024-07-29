«Тем выше прибыть»: жители Карелии решили заработать и перевели неизвестным почти 2 миллиона рублей

В МВД региона рассказали о новых случаях мошенничества.

В полиции Карелии рассказали о новых случая мошенничества. Как правило, эпизоды были связаны со стремлением граждан заработать на инвестициях, чем пользовались аферисты.

Так решил поправить свой доход 51-летний рабочий из Петрозаводска. Он наткнулся на подобное объявление в интернете. С ним провели «обучение», а затем рекомендовали вложить не только личные сбережения, но и кредитные средства. В итоге мужчина перевел неизвестным 1.16 миллиона рублей.

Похожим образом обманули 66-летнюю жительницу Лоухского района, но ее потери оказались намного меньше — 9 тысяч рублей.

Еще одну жительницу Карелии, 67-летнюю преподавательницу из Петрозаводска, мошенники убедили в том, что с ее банковского счета происходят списания и деньги надо «спасать». Так женщина избавилась от 700 тысяч рублей.

Кроме того, на удочку аферистов попались 59-летний пенсионер из Петрозаводска и 46-летняя жительница Кондопожского района. Они отдали неизвестным 59 тысяч и 35 тысяч рублей соответственно.