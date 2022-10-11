Теме налоговых каникул для бизнеса посвятят планерку в мэрии Петрозаводска

На традиционной планерке в мэрии Петрозаводска в понедельник с докладом выступит представитель УФСН Карелии, сообщили в администрации.

В понедельник, 30 октября, на городской планерке в мэрии обсудят налоговые каникулы для предпринимателей. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.



«Это компетенция налоговой службы, поэтому на ближайшую планерку пригласили представителя УФСН Карелии. В понедельник он расскажет, какие виды деятельности попадают под эту меру господдержки и как воспользоваться льготой», - сообщил Любарский.



Кроме того, часть доклада будет посвящена вычету по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги.



Начало в 10.00. Трансляцию планерки можно посмотреть в паблике мэрии или на странице градоначальника.