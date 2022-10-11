Темень кругом: участники опроса оценили модернизацию уличного освещения в Петрозаводске

Более 500 человек оценили модернизацию уличного освещения в Петрозаводске.

Ранее на планерке в мэрии сообщили, что благодаря выделенной правительством Карелии субсидии Петрозаводск серьезно продвинулся в вопросе обновления освещения. В результате, по словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, в городе было установлено более 1000 новых опор и 1500 светильников.

Интересовались у читателей, заметили ли они, что в Петрозаводске модернизируют уличное освещение? В опросе приняли участие 526 человек, большинство из которых – 244 (46%) сказали, что фонари горят так же тускло, как и раньше, - темень кругом.

Вторая группа респондентов – 157 (29%) заметили, что местами стало светлее, но хотелось бы больше света.

У 86 человек (16%) на улице стали ярче гореть фонари, а 38 читателей (7%) живут там, где нечего модернизировать, так как нет даже опор уличного освещения.