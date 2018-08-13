Темнышев раскритиковал качество капремонта в Карелии

Глава комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев заявил в эфире ТВ о том, что в Советском Союзе невозможно было представить то качество капремонта, которое наблюдается сегодня.

Качество услуг, которое сегодня предоставляют компании, занимающиеся капитальным ремонтом домов, является низким, а сами представители этих компаний больше нацелены на заработок средств, нежели не эффективный труд.

Об этом глава комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев рассказал в эфире телеканала ГТРК "Карелия".

"К сожалению, качество выполняемых работ у многих компаний - а многие компании являются пришлыми, дабы заработать только себе деньги, а не сделать качественный ремонт - оно очень слабое",- сказал Темнышев.

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