«Темп хороший, идут в графике». Шандалович оценил строительство поликлиники на Кукковке

Долгожданный объект здравоохранения в Петрозаводске возводят благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь.

На объекте побывали спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович и главный врач поликлиники № 4, депутат Заксобарния Ольга Билко. Они отметили, что работы идет в соответствии с графиком.



— Первичному звену — фундаменту системы здравоохранения — уделяем особое внимание. Именно в поликлиники, амбулатории и ФАПы люди в первую очередь обращаются за медицинской помощью. На Кукковке полным ходом идёт строительство долгожданной поликлиники. Здесь всё будет по стандартам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — удобно, современно и с высоким качеством, — рассказал на своей странице в ВК Элиссан Шандалович.



Депутаты отметили, что были на объекте в апреле, видны существенные изменения. Строители уже переходят к чистовой отделке и благоустройству территории.



— Темп хороший, идем в графике, — рассказал представитель строительной компании «КСМ» Федор Смирнов, — погода благоволит.





Как отметил Элиссан Шандалович, на площади почти в 10 тысяч квадратных метров разместятся профильные отделения, лаборатории, кабинеты диагностики и дневной стационар, помещение для проведения МРТ и многое другое. Пандус и лестницу делают с системой обогрева, чтобы обеспечить безопасность людей зимой.



Уже в следующем году поликлиника на Кукковке, где только взрослых жителей — порядка 35 тысяч, примет первых пациентов. Это значит, что будут обеспечены передовые возможности для оказания медицинской помощи, подытожил спикер Карельского парламента.