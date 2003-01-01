Температура ночью и днем почти сровняется в Карелии 11 октября

Карельские синоптики рассказали о погоде на субботу.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 11 октября, в Петрозаводске будет облачно. Ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём порывистый.
Температура воздуха ночью +6,+8°С, днём +8,+10°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии облачно. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днём в большинстве районов умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём на юге порывистый.
Температура воздуха ночью +3,+8°С, днём +6,+11°С.