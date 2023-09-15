Температура в Карелии повысится до летних значений

Синоптики рассказали о погоде в республике на предстоящую неделю.

Как рассказали в Гидрометцентре Карелии, в минувшие выходные в республике прошли фронтальные разделы североатлантического циклона, принесшие интенсивные дожди, особенно в северные районы.

Но уже с понедельника власть над погодой в республике вновь перейдет в руки скандинавского антициклона. Станет ясно, хоть и прохладнее, чем неделю назад — от +1, +6°С ночью до +12, +17°С днем.

В среду очередной фронтальный раздел принесёт новую порцию дождей, однако на температуру он повлияет мало. А к выходным территория республики вновь окажется под влиянием антициклона, который вернёт солнечную и даже теплую погоду с минимальной вероятностью дождей. При этом температура повысится до летних значений — термометры днём будут показывать плюс 15, плюс 20℃.