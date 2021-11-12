Температура в Карелии в среду будет колебаться от -8 до -29°С

Гидрометцентр республики опубликовал прогноз на 22 декабря.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер задует северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до -15, -17°С, днем составит -10, -12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет составлять -12, -17°С, при прояснениях упадет до -19, -24°С, на юго-востоке местами может опуститься до -29°С, днем будет -8,-13°С, местами до -18°С.