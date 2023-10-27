Температурный рекорд побит в Петрозаводске

Ночью температура в столице Карелии опустилась до рекордных значений.

Как рассказали в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», минувшей ночью в столице республики был установлен температурный рекорд.

Ночью 30 октября температура в Петрозаводске опустилась до -12°С. Таким образом, был побит предыдущий рекорд 2018 года, когда температура в этот же день опустилась до -10,4°С.

В паблике напомнили, что источник данных о температуре — метеостанция Петрозаводска, расположенная в Сулажгоре.

Ранее в Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на ближайшие дни, предупредив о новых снегопадах.