Температурный рекорд побит в Петрозаводске

В соцсети рассказали про обновление температурного рекорда, державшегося с 1948 года.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали, что сегодня, 13 сентября, установлен новый температурный рекорд.

Температура воздуха днем поднялась до +22.0℃, побив предыдущий рекорд, установленный еще в 1948 году. Тогда температура 13 сентября поднялась до +21.6℃.

Ранее синоптики пообещали Карелии относительно теплую погоду в сентябре.