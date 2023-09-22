Температурный рекорд зафиксировали в Петрозаводске

В карельской столице побит температурный рекорд 1938 года.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» отметили, что в республиканской столице побит температурный рекорд.



«Прежнее значение в +19.7 градуса принадлежало 1938 году. Сегодня строку рекордов занимает 23 сентября 2023 года со значением +23 градуса», — говорится в сообщении.



Напомним, 13 числа погода в Петрозаводске побила рекорд от 1948 года.