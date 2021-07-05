Темпы ИЖС резко выросли в Карелии в 2021 году

Объемы жилищного строительства в Карелии в январе-мае 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном, за счет ИЖС.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В рамках ИЖС был построен 561 дом общей площадью 57,2 тыс. кв. метров — рост на 38,3%.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике достигла 68,4% — больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 59,5%. На сколько вырос общий объем жилищного строительства, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».