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Темпы ИЖС резко выросли в Карелии в 2021 году

Новости. Общество
10:33, 06 Июля 2021
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Объемы жилищного строительства в Карелии в январе-мае 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном, за счет ИЖС.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В рамках ИЖС был построен 561 дом общей площадью 57,2 тыс. кв. метров — рост на 38,3%.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике достигла 68,4% — больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 59,5%.

На сколько вырос общий объем жилищного строительства, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Сеня
2021-07-06 10:41:08
Главное . чтобы резко не пали . как обычно .
Гость
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