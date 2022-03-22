Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Карелии снизились почти на треть

Статистику по заболеваемости COVID-19 в Карелии привел Роспотребнадзор республики.

Согласно данным Роспотребнадзора Карелии, на начало недели коронавирус был подтвержден у 130 333 человек с начала пандемии. Из этого числа 17 063 составляли дети до 17 лет, а 20 587 — пожилые люди старше 65 лет.

Общий показатель заболеваемости составляет 21398,7 на 100 тысяч населения.

Темп прироста заболеваемости в республике за прошедшую неделю составил минус 30,3% — прирост заметно снизился.

При проведении выборочного молекулярно-генетического мониторинга материала от больных коронавирусом выяснилось, что доля инфицированных штаммом «Омикрон» составила почти две трети, 64,9%.

Напомним, в Карелии на прошлой неделе выросла заболеваемость ОРВИ.