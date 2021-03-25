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Газовое моторное топливо в Карелии дорожает в 3 раза быстрее бензина

Новости. Общество
12:01, 26 Марта 2021
фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Газовое моторное топливо в Карелии за два месяца подорожало на 6,6% - это в 3 раза выше темпов роста цен на бензин.

С начала года средняя цена на бензин выросла на 2,4%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата об изменении цен на моторное топливо.

В прошлом году министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило о планах строительства АЗС для автомобилей, работающих на газе, в рамках государственной программы развития рынка газомоторного топлива. Увеличились и компенсации автовладельцам за установку газового оборудования.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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