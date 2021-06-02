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Темпы роста цен на жилье в Карелии в 2021 году выросли в 2 раза

Новости. Общество
15:25, 03 Июня 2021
фото: © ТАСС / Певцова Валентина

Стоимость жилья в Карелии в 2021 году растет вдвое быстрее, чем в прошлом – как на первичном, так и на вторичном рынках.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В прошлом году квартальные темпы роста цен на вторичном рынке составляли максимум 4,4%, а в первом квартале 2020 года увеличились сразу на 8%. 

Стоимость новых квартир в прошлом году росла не более чем на 2% за квартал, а за первые три месяца 2021 года этот показатель составил 4,1%.

Сколько теперь стоят квартиры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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