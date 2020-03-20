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Теннисисты из Карелии завоевали призовое место на Первенстве Северо-Запада

Новости. Спорт
17:40, 20 Марта 2020
фото: Минспорта Карелии
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Карельские спортсмены показали достойные результаты на соревнованиях — в командном первенстве юноши и девушки завоевали бронзовые награды, сообщили в Минспорта Карелии.

В Архангельске прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях участвовали спортсмены из шести регионов России.

Карельские спортсмены показали достойные результаты на соревнованиях — в командном первенстве юноши и девушки завоевали бронзовые награды. Лучший результат среди юношей у Матвея Ревзоева. Среди девушек — у Фриды Хазанович.


Минспорта Карелии

В команде юношей отлично выступили Матвей Ревзоев, Глеб Петухов и Дмитрий Емельянов, воспитанники Спортивной школы № 4 Петрозаводска и теннисисты из Медвежьегорска — Александр Шилохвост и Иван Евсеев.

У девушек отличились Фрида Хазанович, Анна Ильина, Полина Викулова, Елизавета Янковская и Милана Старицина. Все спортсменки — воспитанницы Спортивной школы №4 Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саша
2020-03-20 18:24:02
Помнится раньше на финал России кто-то хоть попадал, теперь ни команда, ни в личных, ни одного финалиста России, ведь средства на содержание ДЮСШ тратятся не малые, результаты слабоваты, в СЗФО всего три 3-4 республики , где развивается настольный теннис, надо бы тренерам подтянуться, ведь быть первыми среди слабых и последними среди более менее играющих? Как-то....
Но всё равно, молодцы, есть над чем работать!
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