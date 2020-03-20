Теннисисты из Карелии завоевали призовое место на Первенстве Северо-Запада

Карельские спортсмены показали достойные результаты на соревнованиях — в командном первенстве юноши и девушки завоевали бронзовые награды, сообщили в Минспорта Карелии.

В Архангельске прошло Первенство Северо-Западного федерального округа России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях участвовали спортсмены из шести регионов России.

Карельские спортсмены показали достойные результаты на соревнованиях — в командном первенстве юноши и девушки завоевали бронзовые награды. Лучший результат среди юношей у Матвея Ревзоева. Среди девушек — у Фриды Хазанович.



Минспорта Карелии

В команде юношей отлично выступили Матвей Ревзоев, Глеб Петухов и Дмитрий Емельянов, воспитанники Спортивной школы № 4 Петрозаводска и теннисисты из Медвежьегорска — Александр Шилохвост и Иван Евсеев.

У девушек отличились Фрида Хазанович, Анна Ильина, Полина Викулова, Елизавета Янковская и Милана Старицина. Все спортсменки — воспитанницы Спортивной школы №4 Петрозаводска.