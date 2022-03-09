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Теннисисты Карелии завоевали «бронзу» на Первенстве Северо-Запада по настольному теннису

Новости. Спорт
17:20, 17 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Карельские теннисисты завоевали бронзовые медали на Первенстве СЗФО России по настольному теннису в Архангельске.

Как сообщается в паблике «Спорт - норма жизни Карелия», среди смешанных пар бронзовыми призёрами стали Никита Симанов и Дарья Бобылева (тренеры Елена Кузнецова и Елена Бовыкина). Карельские спортсмены одержали победу над сильной парой в четвертьфинале, а в полуфинальном матче уступили победителям турнира.

Среди пар юношей бронзовые медали завоевали Дмитрий Фатеев и Матвей Ревзоев. В полуфинале наши теннисисты боролись с парой, завоевавшей серебро турнира.

Кадетские теннисные команды также стали бронзовыми призерами соревнований. Команда девушек в четвертьфинальном матче обыграла сборную Республики Коми. В полуфиналах наши команды уступили сборным Архангельской и Калининградской областей.

За команды выступали сильнейшие спортсмены Петрозаводска и Медвежьегорска: Дарья Бобылева, Дарья Дорофеева, Ксения Киселева, Милана Старицина, Назар Балицкий, Никита Симанов, Матвей Ревзоев, Владислав Фролов и Александр Шилохвост.
В личных первенствах отличный результат показали наши юноши: в финал вышли сразу шесть спортсменов.

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