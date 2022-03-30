«Теперь совсем другое дело»: в поселке Карелии старое здание фельдшерского пункта превратили в современную амбулаторию

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил обновленную врачебную амбулаторию в поселке Салми, которую отремонтировали более чем за 16,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.

Работы провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сначала отремонтировали фасад здания и крышу, поменяли окна и входные двери. Затем был проведен капитальный ремонт помещений амбулатории.

Внутри заменили напольное покрытие, коммуникации, в том числе электрику, установили новые двери и окна, покрасили стены и потолки. Вся старая мебель заменена на новую.

В здании оборудовали новые кабинеты, в том числе четыре процедурных. Кроме того, разделен прием детей и взрослых.

Также приобретены новый кардиограф и дефибриллятор.

«Здесь было почти аварийное здание с текущей крышей. Теперь совсем другое дело. Наша задача в каждом поселке так развивать первичное звено медицины», — считает руководитель региона.

В планах руководства медучреждения на этот год — приобрести новую стоматологическую установку и оснастить клиническую амбулаторию новым анализатором крови. Уже летом здесь отремонтируют входную группу, покрыв лестницы и площадки керамогранитом.

Сегодня врачебная амбулатория посёлка Салми обслуживает более 2,5 тысяч человек. Здесь оказывают медицинскую помощь салминцам и жителям близлежащих поселков – Мийнала, Лункулунсаари, Ряймеля, Погранкондуши, Мансила и Орусъярви.