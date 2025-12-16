«Теперь у Полины есть дом»: адвокат покупательницы квартиры Долиной прокомментировала резонансное решение суда

Адвокат Светлана Свириденко, которая защищала покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полину Лурье, прокомментировала решение.

Обе женщины после решения суда, который вернул Лурье купленную ей у Долиной квартиру, не смогли сдержать эмоций и расплакались. Лурье обняла Свириденко, но сама, несмотря на просьбы журналистов, не стала ничего комментировать.

А вот адвокат выступила с трогательной речью. Она сообщила, что верила в победу.

— Спасибо всем людям, которые нас поддерживали, всем журналистам. Нам было трудно. Это было долго и нервно, но мы верили в победу… В том числе благодаря гражданам и журналистам. Теперь у Полины есть дом. После первого решения я вышла и сказала, что такое решение убивает правосудие. Сейчас могу сказать, что правосудие в России есть, спасибо Верховному суду, что разобрался и принял единственно правильное решение, — прокомментировала Свириденко. Напомним, Верховный суд обязал вернуть Лурье купленную у Долиной квартиру. Рассмотрев спор, Коллегия по гражданским делам отменила ранее вынесенные решения нижестоящих инстанций и обязала Ларису Долину в ближайшее время покинуть квартиру. Недвижимость принадлежит Полине Лурье. В случае, если народная артистка не исполнит сегодняшнее решение, Мосгорсуд рассмотрит иск о ее выселении.

Напомним, Лариса Долина после продажи квартиры за 112 млн рублей заявила, что ее обманули мошенники и через суд добилась отмены сделки. Лурье осталась и без денег, и без квартиры. Позже Долина пообещала вернуть деньги, но не квартиру. Лурье такой вариант не устроил.

