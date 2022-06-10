Теплая и дождливая погода с грозами ожидается в Карелии

Синоптики прогнозируют на территории Карелии в понедельник, 13 июня, дожди и до 23 градусов тепла.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 13 июня будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, днем +18…+23 градусов.