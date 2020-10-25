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Во вторник в Карелии резко потеплеет

Новости. Погода
17:00, 26 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 27 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков. Днем обещают небольшой дождь.

Ночью похолодает до +4, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +10 градусов.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также обещают облачную с прояснениями погоду. Ожидаются в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, +6. Днем температура воздуха составит +6, +11 градусов.

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