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Теплая погода сохранится в Карелии в понедельник

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16:56, 13 Июня 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Синоптики обещают на территории республики в понедельник, 14 июня до +23 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве районов, днем местами, преимущественно по восточным районам, кратковременный дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, на северо-западе местами до +4 градусов. Днем +18…+23.

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