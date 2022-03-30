Теплая весенняя погода придет в Карелию 20 апреля

О погоде на среду рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 апреля будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем воздух прогреется до +9, +11°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Ночью столбик термометра опустится до отметки +2, -3°C, местами похолодает до -6°C, днем потеплеет до +9, +14°C, у водоемов местами +5, +8°C.