Теплицы без земли: в Мелиоративном выращивают овощи по уникальной технологии

В Мелиоративном тестируют технологию выращивания овощей без земли.

В поселке Мелиоративный компания «Инбиотех» выращивает первый урожай огурцов и помидоров с помощью уникальной для Карелии технологии — гидропоники. Это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы, рассказал в своем телеграм-канале министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Технология гидропоники позволяет получить наибольший урожай с минимальной площади. Растение не контактирует с землей, поэтому ничем не заражается из нее и не болеет, соответственно, обильно плодоносит.

— Кроме большой урожайности и минимального риска заражения растений различными болезнями, технология беспочвенного выращивания позволяет производить продукцию практически круглый год. Это преимущество нашло отражение в названии бренда, который используют в Мелиоративном — «Снегурец», — рассказывает директор сельхозпредприятия Татьяна Лукина.

Сейчас в Мелиоративном задействованы девять теплиц, к концу года под зеленые культуры построят еще пять, планируют выращивать зелень салат, редис, петрушку, укроп, базилик, мяту. А в 2026 году появится четвертая линия, состоящая из 12-14 теплиц. В планах предприятия обеспечить своей свежей зеленью всю республику.

Развитие гидропоники в России связано с возрастающим интересом к фермерским хозяйствам», где на небольшой площади можно выращивать зелень, овощи, цветочные и ягодные культуры.

В Карелии, к примеру, фермер Ксения Сосункевич выращивает так клубнику.