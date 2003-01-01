Тепло и без осадков: чем порадует карельская погода 6 сентября

Карельские синоптики рассказали о погоде в субботу.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 6 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +21,+23°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный слабый.
Температура воздуха ночью +7,+12°С, на востоке местами до +4°С, днём +20,+25°С.