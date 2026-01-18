Тепло и горячая вода вернулись не ко всем жителям Кукковки

Жители домов, где до сих пор не появилось тепло или горячая вода, обращаются в Госкомитет по жилнадзору Карелии.
В ведомство обратились жители двух многоквартирных домов на улицах Сортавальской и Торнева, в которых горячая вода не появилась после проведения ремонтных работ. Напомним, накануне в микрорайоне произошла авария на сетях. Из-за перепадов температур появилась на трещина на трубе.
Жилищные инспекторы совместно с представителями управляющей организации «Мастер-ремонт» выехали по указанным адресам. И по информации заявителей на данный момент горячее водоснабжение в квартирах восстановлено. Специалисты управляющей организации продолжают работы по устранению воздушных пробок, которые блокируют циркуляцию теплоносителя.
Госкомитет обращает внимание собственников квартир, в которых по-прежнему отсутствует теплоснабжение и горячая вода, на то, что для оперативного решения вопросов необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
Можно это сделать через мобильное приложение Госуслуги Дом и портал ГИС ЖКХ — все обращения проходят автоматическую регистрацию, управляющие организации обязаны на них отреагировать в сжатые сроки. Заявки также принимаются по телефонам, указанным в квитанциях или на информационных стендах в многоквартирных домах.