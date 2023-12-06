Тепло и горячая вода возвращаются в дома в центре Петрозаводска

Энергетики устранили последствия аварии на Перевалке.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова сообщила об устранении аварии на коммунальных сетях и подаче тепла и горячей воды в дома.

«Как сообщает „ТГК-1“, работы по устранению дефекта магистральной тепловой сети на Перевалке завершены. В 16.30 энергетики приступили к заполнению магистральной тепловой сети», — написала Инна Колыхматова.

По ее словам, сетевые организации уже оповещены о завершении ремонта для включения горячей воды и тепла.