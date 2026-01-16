Тепло и горячая вода возвращаются в дома жителей Сегежи

Об этом утром 17 января сообщил глава Сегежского округа Рашид Бескембиров.
По информации ЦБК, температура теплоносителя в норме, требуемые показатели достигнуты.
Напоминаю, если отопления или ГВС в квартире нет, необходимо обратиться в сантехучасток управляющей компании (контакты на квитанциях) или сообщить в ЕДДС по тел.4-32-44, — сообщил Рашид Бескембиров.
Он также добавил, что с 8 утра сантехнические бригады УК начали работу по заявкам.
Ранее мы рассказывали, что Прокуратура Сегежского округа проводит «горячую линию» по вопросам ЖКХ с 17 по 19 января. С вопросами о восстановлении теплоснабжения после аварийного отключения электроэнергии и другими жалобами на тему ЖКХ можно обратиться по телефону: 8(921)2274011.