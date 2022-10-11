Тепло идет в Карелию

Атлантика принесет в Карелию теплую погоду, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Карелии среднемесячная температура ноября ожидается на 1℃ выше климатической нормы, а сумма осадков – 90% нормы.

«Большую часть месяца сценаристом погодного спектакля будет Атлантика, а это означает западный перенос воздушных масс, теплую относительно нормы погоду и такое уже привычное чередование ненастных и сухих дней. Преобладающие перепады температуры от +7℃ до -8℃», - сообщили в карельском Гидрометцентре.

Уже в понедельник, 7 ноября, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске ночные температуры составят 0, +2°С, а днем воздух прогреется до +2,+4°С. Во вторник, 8 ноября, ночью ожидается +1, +3°С, днем +2,+4°С. В районах республики и вовсе с 7 ноября дневные температуры поднимутся до +7, ночью также будет -2, +3°С. При этом на всей территории републики пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Дыхание зимы, по словам карельских синоптиков, мы ощутим лишь в третьей декаде месяца.

«Барические поля перестроятся, юго-западный перенос воздушных масс сменится на северо-западный, а в тыловых и северных частях циклонов температура существенно понизится», - отмечается в паблике карельского Гидрометцентра.