Тепло карельского леса в каждом изделии: цифровая эра Фабрики Скандия

«Столица на Онего» побывала на Фабрике Скандия в Петрозаводске, где организовано высокотехнологичное производство мебели из карельской сосны.
Фабрика Скандия — является старейшим в Карелии производителем мебели, — существует уже более 30 лет. Но за последние годы здесь так модернизировали и переоснастили производство, что сейчас это практически полностью цифровой формат — красивую, экологичную и долговечную мебель из массива делают, используя числовое программное управление.
При этом производство имеет завершенный цикл и является безотходным. И для нашей республики это революционный шаг в цифровое будущее.
На улице Фабричной, д. 5 располагаются два больших цеха — по производству мебельного щита и изготовлению мебели, а также административное здание и мебельный салон, где можно приобрести и заказать готовую продукцию.
Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на производство, — здесь все управляется компьютерами и автоматами, поэтому работников — немного. Коллектив по большей части молодой, — трудятся парни и девушки, которых многому обучают непосредственно на производстве.
Конечно, современная фабрика мало похожа на ту, что работала в 20 веке. Но главное, что передают опытные мебельщики молодому поколению — это не какие-то конкретные образцы продукции, а любовь к дереву и секреты работы с ним.
Подробнее читайте в статье «Столицы на Онего».