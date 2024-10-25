Тепло в дома петрозаводчан вернется намного позже обещанного времени

Сеть в подготовительный период прошла гидравлические испытания.
Ремонтные работы завершают на Лесном проспекте. Теплоснабжение восстановится в ближайшее время. Об этом сообщил первый замглавы администрации Михаил Ершов.
«Повреждение на магистрали теплоснабжения диаметром 700 мм на Лесном проспекте будет устранено в ближайший час.
Сеть в подготовительный период прошла гидравлические испытания. Разбирать сложившуюся ситуацию обязательно будем. Со своей стороны с ресурсоснабжающей организации потребуем обязательных разъяснений с указанием конкретных причин и проработки технических мероприятий», — заявил Михаил Ершов.
Ранее мы писали о том, что 28 октября в пяти районах Петрозаводска отключат тепло. Работы планировали завершить до 16:00.
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