Тепло вернется завтра в Петрозаводск

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В пятницу, 24 августа, в Карелии ожидается облачная погода, температура днем до +24 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью +12, +17, на северо-западе местами до +6 градусов по Цельсию. Днем +19, +24 градуса, на севере местами до +15.
В Петрозаводске небольшие кратковременные дожди.
Температура ночью +13, +15, а днем +21, +23 градуса.
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