Тепло вернули в дома на центральных улицах Петрозаводска

Больше двух десятков домов были отключены от теплоснабжения из-за коммунальной аварии.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, 19 октября в 23.10 коммунальщикам удалось восстановить теплоснабжение жильцам следующих домов в центре столицы Карелии:

ул. Герцена, д. 14, 18, 31А, 31Б, 31В, 33, 35, 37, 41

ул. Красная, д. 37, переулок Закаменский, д. 2, 2А, 2Б, 3, 4

ул. Фридриха Энгельса, д. 11, 17

пр-кт Ленина, д. 23, 24, 25, 27, 29, пл. Ленина, 1, 1А.

Напомним, в четверг, 19 октября, аварию устраняли «ПКС-Тепловые сети».