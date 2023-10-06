Тепло вернулось в пять десятков домов двух крупных районов Петрозаводска

Из-за аварии на сетях с утра остались без света жители двух районов — Древлянки и Перевалки.

О восстановлении теплоснабжения сообщили в ЕДДС карельской столицы.

Тепло вернулось в пятидесят домов на Древлянке и Перевалке.

Устраняли повреждения на сетях специалисты «ПКС-Тепловые сети».

Напомним, утром в пятницу, 6 октября, под отключение теплоснабжения попали дома дома 3, 4, 4В на Лососинском шоссе, дом 71Б на улице Ватутина, дома 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18А, 19, 20, 21А, 36 на улице Мичуринской, дома 54, 83, 87 наулице Островского, дома 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 23, 25, 27, 29 на улице Фрунзе, д. 3, 5, 8, 10, 11 на улице Фурманова и дома 41, 43, 47, 51, 53 на улице Черняховского.