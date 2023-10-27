Теплоход «Меритус» перекроет движение транспорта в Карелию

В понедельник, 30 октября, федеральную трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста.

Движение автомобильного транспорта 30 октября остановится на 45 минут из-за разводки моста через реку Нева с 15.00 до 15.45 , сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Вниз по реке пройдет теплоход «Меритус».

Напомним, мост расположен на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района.