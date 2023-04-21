Теплоход «Меритус» почти на 3 часа перекроет движение транспорта в Карелию

Во вторник, 27 июня, федеральную трассу «Кола» перекроют из-за разводки мостов — «Меритус» пройдет вверх по Свири и Неве.

Движение автомобильного транспорта остановится на 2 часа из-за разводки моста через реку Свирь с 13.00 до 15.00, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напомним, мост расположен на 236 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта, уточнили в пресс-службе.

В этот же день трасса «Кола» будет перекрыта на 45 минут из-за разводки Ладожского моста через Неву.

Мост, расположенный на 40 километре автодороги рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленинградской области, разведут с 15.00 до 15.45.