Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе

В Санкт-Петербурге на мели оказался теплоход «Чайка».

Сегодня, 7 сентября, в Финском заливе возле побережья Санкт-Петербурга на мель сел пассажирский теплоход «Чайка». Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

На корабле в этот момент находились более 70 пассажиров. Все они были эвакуированы спасательными службами на берег, пострадавших не было.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.