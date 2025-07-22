Теплоход сел на мель в Онежском озере

Накануне, 24 июля, в Онежском озере в Медвежьегорском районе сел на мель теплоход.

Инцидент произошел наканцне, 24 июля, в 00.01 около посёлка Пиндуши Медвежьегорского района. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, при выходе из ремонтно — эксплуатационной базы (РЭБ) в Онежское озеро сел на мель теплоход. Это грунтоотводная шаланда, принадлежащяя ООО «Национальная дноуглубительная компания». На судне находится экипаж из 8 человек.

— На место происшествия выехала дежурная группа спасателей Медвежьегорского поисково-спасательного отряда Карельской республиканской поисково — спасательной службы. Розлива нефтепродуктов не обнаружено, имеется трещина в районе 1-го балластного танка правого борта около 40 см., есть водотечность, — говорится в сообщении.

Угрозы жизни экипажу нет. Теплоход будет отбуксирован в РЭБ судном — буксиром из Петрозаводска.

По данному факту проводится проверка Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте.