Теплую весеннюю погоду без осадков обещают синоптики в Карелии 9 мая

В День Победы на территории Карелии ожидается до +13 градусов и без существенных осадков.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территорри республики 9 мая ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, западный, днем на севере западный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -4…+1 градусов.

Днем +8…+13 градусов.