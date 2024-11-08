Теплый обед в холодные времена: волонтеры в Петрозаводске согревают тех, кто в этом нуждается

Волонтеры в Петрозаводске каждую субботу кормят нуждающихся горячим супом.
В микрорайоне Древлянка уже несколько недель действует благотворительная акция: каждую субботу, в 14:00, на парковке возле храма Пантелеимона волонтеры организуют бесплатную раздачу горячего питания для всех нуждающихся.
Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск Live» с ссылкой на сообщество «Моя Древлянка | Сообщество жителей».
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