Теплый обед в холодные времена: волонтеры в Петрозаводске согревают тех, кто в этом нуждается

Волонтеры в Петрозаводске каждую субботу кормят нуждающихся горячим супом.

В микрорайоне Древлянка уже несколько недель действует благотворительная акция: каждую субботу, в 14:00, на парковке возле храма Пантелеимона волонтеры организуют бесплатную раздачу горячего питания для всех нуждающихся.

Об этом сообщили в паблике «Петрозаводск Live» с ссылкой на сообщество «Моя Древлянка | Сообщество жителей».