Терапевт предупредил о новой волне COVID-19 весной

Терапевт Рябков предупредил россиян о новой волне COVID-19 весной и летом.

Заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что после сезонной вспышки гриппа весной и летом в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru, пишет «Лента.ру».

Рябков объяснил, что сезонность не характерна для COVID-19. Поэтому он предупредил россиян о новой вспышке заболевания в весенне-летний период. Специалист подчеркнул, что сейчас в России грипп преобладает над коронавирусом.

«По данным НИИ гриппа, в конце января 2023 года вирус гриппа выявлялся в 16 процентах случаев, а коронавирус — в 8 процентах», — отметил терапевт.

Терапевт добавил, что в России пока не обнаружили новые штаммы коронавируса. Преобладающим остается омикрон и его разновидности, включая вариант «кракен», которому свойственна более высокая заразность.