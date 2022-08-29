Терапевт предупредил о смертельной опасности ингаляций над горячей картошкой

Популярный метод лечения насморка и больного горла с помощью ингаляции горячим паром над картофелем может приводить к смертельной опасности для человека.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов, передает «Мослента».

Специалист объяснил, у человека начинает обильно выделяться мокрота из-за ожога, вызванного ингаляцией. Он предупредил, что горячие ингаляции при остром воспалении горла и гортани усиливают болезнь, поэтому через несколько часов симптомы становятся гораздо ярче.

«Бактериальная инфекция в ушах и носу может мигрировать в головной мозг с развитием менингитов и абсцессов. Потенциально смертельное состояние. Люди со склонностью с бронхоспазму, например, дети с перенесенным ложным крупом и люди с бронхиальной астмой, могут получить резкое сокращение дыхательный путей и смерть от удушья», — отметил эксперт.